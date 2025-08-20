Самый дешевый электромобиль Audi показали в новом виде. Фото

Кроссовер Audi Q4 E-Tron – самый дешевый электромобиль немецкой компании. Несмотря на то, что модель все еще воспринимается как новая, производитель подготовил модернизацию. Машину показали в новом виде на фото.

Автомобиль отправился на дорожные испытания перед премьерой. Новую Audi Q4 E-Tron 2026 модельного года показывает Carscoops. Как всегда в такой ситуации, кузов скрывают с помощью маскировочной пленки на кузове.

Однако известно, где произойдут основные изменения. Электрокар Audi Q4 E-Tron получит другие бамперы, новую светотехнику и модернизированный комплекс систем безопасности.

Ранее в сети обсуждали самую дешевую комплектацию модели Audi Q4 E-Tron с ценой от $50 000. Ничего общего с доступностью эта сумма не имеет, но на глобальном рынке Audi не предлагает более дешевого электромобиля.

Интересно, что за эту сумму электрический кроссовер оснащен тканевыми креслами, штампованными стальными дисками и задними барабанными тормозами. Такие меры пришлось принять, чтобы вывести на рынок больее-менее конкурентоспособный электрокар.

