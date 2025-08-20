Недорогого соперника Toyota RAV4 от Nissan превратили в другую машину

Линейка модели Nissan X-Trail, который также известен как Nissan Rogue, расширяется. Недорогого соперника Toyota RAV4 превратили в другую машину с новым имиджем и подготовили к премьере.

Подробности стали известны Carscoops. Кроссовер Nissan X-Trail Nismo 2026 модельного года готовят к премьере. Это особый вариант от спортивного подразделения, который привлечет новых покупателей.

Автомобиль получит измененный дизайн с яркими красными акцентами и специальными колесными дисками. Ожидаются перенастроенная подвеска и доработанное управление.

Недавно в линейке появилась модель Nissan Rogue Dark Armor с особым стилистическим оформлением. В продажу автомобиль поступит уже этим летом. В набор вошли темные декоративные элементы и особые 19-дюймовые колесные диски.

В оснащение Nissan Rogue Dark Armor 2026 включили подогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений и люк в крыше. В движение новинку приводит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 201 л.с. Цена модели Nissan Rogue Dark Armor 2026 года – от $28 790.

