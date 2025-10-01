Самый дешевый электрокар Audi показали впервые. Фото

Audi отправила на дороги свой самый дешевый электрокар, премьера которого приближается. Официально автомобиль пока держат в секрете, однако его впервые показали на фото.

Про новую Audi Q2 e-tron стало известно Carscoops. Это пока предварительное название модели, ведь производитель пока ничего не рассказывает. И не показывает, хотя фотошпионы поймали прототип в ходе испытаний.

Кузов автомобиля уже готов, однако его прячут под камуфляжем. Известно, что новинку построили на базе электромобиля VW ID.Polo, который недавно рассекретили в качестве предсерийной машины. Премьера модели Audi Q2 e-tron ожидается в 2026 году.

Скоро рассекретят другой автомобиль – кроссовер Audi Q4 E-Tron после модернизации. Автомобиль недавно тоже отправился на дорожные испытания перед премьерой.

Уже известно, где произойдут основные изменения. Электрокар Audi Q4 E-Tron получит другие бамперы, новую светотехнику и модернизированный комплекс систем безопасности.

