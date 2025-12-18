УкраїнськаУКР
Самые надежные среди недорогих: лучшие автомобили от экспертов

GMC Terrain

Среди автомобилей на рынке все хотят найти лучшие предложения. Но машина не всегда оказывается надежной – особенно, когда нужно недорогое транспортное средство. Но эксперты назвали лучших.

В этом случае экономия при покупке сочетается с конкретным требованием долгой и беспроблемной эксплуатации. Хорошо, что эксперты подготовили ответ. В iSeeCars приводят свое мнение о производителях самых надежных автомобилей. Специалисты составили список и назвали фаворитов.

Лучших определили с помощью множества параметров. Нас интересует то, что все представители этого списка способны преодолеть пробег в 250 000 миль (или 400 000 км) с высоким шансом. Вдобавок рейтинг ограничен компаниями массового сектора – они продают недорогие машины.

Mazda CX-5

Самые надежные автомобили по мнению экспертов:

  1. Toyota;
  2. Honda;
  3. GMC;
  4. Chevrolet;
  5. Mazda;
  6. Ram;
  7. Ford;
  8. Dodge;
  9. Nissan;
  10. Subaru.

