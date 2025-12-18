Самые надежные среди недорогих: лучшие автомобили от экспертов

Среди автомобилей на рынке все хотят найти лучшие предложения. Но машина не всегда оказывается надежной – особенно, когда нужно недорогое транспортное средство. Но эксперты назвали лучших.

В этом случае экономия при покупке сочетается с конкретным требованием долгой и беспроблемной эксплуатации. Хорошо, что эксперты подготовили ответ. В iSeeCars приводят свое мнение о производителях самых надежных автомобилей. Специалисты составили список и назвали фаворитов.

Лучших определили с помощью множества параметров. Нас интересует то, что все представители этого списка способны преодолеть пробег в 250 000 миль (или 400 000 км) с высоким шансом. Вдобавок рейтинг ограничен компаниями массового сектора – они продают недорогие машины.

Самые надежные автомобили по мнению экспертов:

Toyota; Honda; GMC; Chevrolet; Mazda; Ram; Ford; Dodge; Nissan; Subaru.

