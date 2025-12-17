Украинцы обожают дешевые автомобили Илона Маска: топ-5 машин

Импорт б/у автомобилей из США в Украину в качестве дешевых машин значительно вырос. В особенности покупатели обожают модели Tesla Илона Маска – они доминируют в рейтинге.

Украинцы стараются экономить, поэтому традиционно обращают внимание на недорогие автомобили. Американская вторичка приходится очень кстати. По информации организации Укравтопром, в ноябре 2025 года украинцы купили 5,5 тыс. машин с пробегом из США.

Это в 2,2 раза превышает статистику 2024 года. Из общего количества 53% оснащены электрическими силовыми установками (гибриды отдельно – таковых 8%). Бензиновых машин – 34%, а дизельных ввезли всего 3%.

Самые популярные б/у авто из США в Украине:

Tesla Model Y – 907 шт.; Tesla Model 3 – 837 шт.; Ford Escape – 355 шт.; Nissan Rogue – 258 шт.; Tesla Model S – 258 шт.

За популярность американских автомобилей традиционно отвечает Tesla. Ее модели опять стали самыми востребованными как в своем сегменте, так и в абсолютной статистике американского импорта.

