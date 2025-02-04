Самые компактные внедорожники с большим багажником: топ-5

Компактные внедорожники с большим багажником – это отличный выбор для тех, кто ценит практичность, комфорт и надежность. Модели этого сегмента обычно имеют просторный салон, обеспечивающий комфорт для водителя и пассажиров, особенно во время продолжительных поездок. Компактные размеры позволяют легко передвигаться по городу, парковаться в узких местах и маневрировать в заливах.

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Многие модели имеют полный привод и высокий клиренс, что помогает уверенно чувствовать себя на дорогах с разным покрытием, включая бездорожье. Эксперты TopSpeed обнародовали рейтинг самых лучших компактных внедорожников.

Kia Sportage

2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель;

8-ступенчатый автомат;

187 л.с.;

Трансмиссия – AWD.

Kia Sportage 2025 невозможно превзойти с точки зрения грузового пространства. Sportage имеет самое большое грузовое пространство за вторым рядом сидений. Облик Kia Sportage претерпел изменения в новом фирменном стиле, и теперь кроссовер стал похож на своего старшего брата Sorento. Он получил широкую решетку радиатора и тонкие диодные фары. Также были обновлены бамперы и фонари. Kia Sportage 2025 оснащен комплексом систем безопасности, включающим систему автоматического торможения, систему предупреждения о столкновении, систему контроля полосы движения и другие функции. Чтобы облегчить погрузку и разгрузку, Sportage имеет широкое грузовое отверстие, а также доступно с электроприводом подъемных дверей.

Honda CR-V

Двигатель: 1,5-литровый рядный четырехцилиндровый с турбонаддувом;

CVT;

190 л.с.;

Трансмиссия – AWD.

Honda CR-V 2025 является постоянным фаворитом среди компактных внедорожников благодаря уникальному сочетанию практичности, универсальности и надежности. Автомобиль предлагает просторный салон, большой багажник и современные технологии. CR-V является популярным выбором семей и людей, которые ищут универсальный автомобиль для города и путешествий. Honda CR-V оснащен современными системами безопасности: системой предупреждения о столкновении, системой удержания в полосе движения, адаптивным круиз-контролем и системой мониторинга слепых зон.

Hyundai Tucson

Двигатель: 2,5-литровый четырехцилиндровый;

8-ступенчатый автомат;

187 л.с.

Трансмиссия – AWD.

Tucson 2025 – это удачный выбор для тех, кто ищет компактный и практичный кроссовер. Автомобиль предлагает комфортабельный салон, большой багажник, современные технологии и высокий уровень безопасности. Кроме того, грузовой отсек Tucson имеет низкую высоту подъема и ровный пол, что облегчает погрузку и хранение большого груза.

Ford Escape

Двигатель: 2-литровый четырехцилиндровый с турбонаддувом;

8-ступенчатый автомат;

250 л.с.;

Трансмиссия – AWD.

Ford Escape может похвастаться огромным багажником для собственного класса. Салон Escape просторный и комфортный. Автомобиль предлагает удобные сиденья и достаточно места для пассажиров и багажа. Интерьер выполнен из качественных материалов и имеет современный дизайн. Ford Escape продается в нескольких комплектациях, отличающихся уровнем оснастки и ценой.

Nissan Rogue

Двигатель; 1,5-литровый трехцилиндровый с турбонаддувом;

CVT;

201 л.с.;

Трансмиссия – AWD.

Nissan Rogue 2025 имеет много грузового пространства для класса компактных SUV. Это надежный, стильный и технологичный кроссовер, который подходит для семейных поездок, а также для тех, кто ищет машину с хорошим соотношением цены и качества. Nissan Rogue имеет современный и элегантный внешний вид, с выразительными линиями и агрессивным дизайном передней части, включающей узкие фары и большую решетку радиатора. Интерьер просторный и комфортный, с качественными материалами и технологиями для удобства водителя и пассажиров.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг электромобилей с самым большим запасом хода.

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