Электромобили с самым большим запасом хода: лучшие модели в 2025 году

Электромобили становятся все более автономными благодаря усовершенствованию аккумуляторных технологий. Современные батареи обеспечивают значительно больший запас хода, что позволяет без проблем преодолевать сотни миль на одном заряде.

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Если вы планируете приобрести электромобиль в 2025 году и хотите выбрать модель с максимальной дальностью поездки, эксперты Carwow составили список лучших электрокаров с отличным запасом хода.

Mercedes EQS

Это флагманский электромобиль, который предлагает самый большой запас хода среди доступных моделей. Версия EQS 450+ обеспечивает до 774 км на одном заряде благодаря батарее ёмкостью 107,8 кВт/ч и аэродинамическому дизайну. Интерьер выполнен в роскошном хай-тек стиле, а информационно-развлекательная система Hyperscreen покрывает почти всю панель приборов. При этом водителю может потребоваться поднять сиденье для лучшей обзорности.

Audi A6 e-tron

Стильный и технологически продвинутый электромобиль представительского класса. Его максимальный запас хода достигает 745 км. Версия A6 e-tron Sportback Performance оснащена двигателем мощностью 374 л.с. и разгоняется до 99 км/ч за 5,4 секунды.

Автомобиль отличается сбалансированным рулевым управлением, настроенной подвеской и высоким уровнем комфорта на трассе. Интерьер выполнен из премиальных материалов, а информационно-развлекательная система относится к лучшим на рынке.

Polestar 3

Электрический внедорожник с впечатляющим запасом хода в 704 км по циклу WLTP. Несмотря на вес в 2,5 тонны, он демонстрирует хорошую управляемость и комфортную езду.

Интерьер отличается высоким качеством материалов и простором, хотя 484-литровый багажник может показаться маловатым для своего класса. Салон оснащен передовыми технологиями, однако отсутствие физических кнопок в управлении может вызвать определенные неудобства.

Tesla Model 3

Электромобиль с запасом хода до 700 км по циклу WLTP. Он демонстрирует высокую эффективность в реальных условиях, что подтверждено тестированиями. Владельцы также получают доступ к сети скоростных зарядных станций Tesla Supercharger, что делает дальние поездки более удобными. В обновленной модели улучшена шумоизоляция, установлены более тихие шины.

Volkswagen ID.7

Электромобиль представительского класса с официальным запасом хода до 700 км в версии Pro S. Модель оснащена аккумулятором на 86 кВт/ч, а базовая версия Pro предлагает 381 милю благодаря батарее на 77 кВт/ч. ID.7 отличается простором и практичностью, имея вместительный салон и багажник на 532 литра. Также доступна версия универсала ID.7 Tourer для тех, кому нужно еще большее место. Автомобиль предлагает высокий уровень безопасности и комфорта, но уступает конкурентам цене. К недостаткам можно отнести более дорогую комплектацию и неудобные сенсорные элементы управления.

Peugeot E-3008

Стильный электрический внедорожник, предлагающий максимальный запас хода до 690 км в версии Long Range. Эта модель оснащена аккумулятором емкостью 98 кВт-ч. Автомобиль отличается комфортом, просторным салоном и качественными материалами. Peugeot стремится сделать свои модели более премиальными, оснастив E-3008 современными технологиями. Однако управляемость оставляет желать лучшего, а подвеска может показаться жесткой. Также автомобиль достаточно дорог по сравнению с конкурентами, а в базовой комплектации может не хватать некоторых важных опций.

Mercedes EQE 350+

Представительский электрический седан, обеспечивающий запас хода до 690 км благодаря аккумулятору емкостью 91 кВт-ч. Автомобиль сочетает в себе изящество, комфорт и передовые технологии, характерные для бренда Mercedes. EQE 350+ является привлекательным выбором для водителей служебных автомобилей благодаря финансовым преимуществам электротранспорта. Однако средняя скорость зарядки и плохая обзорность могут стать недостатками. Кроме того, несмотря на комфортную езду, управляемость не так динамична, как у некоторых конкурентов.

Vauxhall Grandland Electric

Практичный семейный внедорожник с запасом хода до 683 км благодаря аккумулятору емкостью 97 кВт-ч. У него просторный салон и привлекательная цена, что делает его конкурентоспособным вариантом среди электромобилей. Хотя Grandland не обеспечивает ярчайших впечатлений от вождения, он отличается комфортной ездой, особенно на неровных дорогах. Автомобиль также отличается хорошей обзорностью, что упрощает маневрирование в городе. Однако в интерьере используются дешевые материалы, а жесткая подвеска может сделать поездки менее комфортными.

Porsche Taycan

Высокопроизводительный электромобиль, сохраняющий дух Porsche, несмотря на отсутствие двигателя внутреннего сгорания. Его версия с аккумулятором Performance Battery Plus обеспечивает запас хода до 577 км.

Благодаря точному рулевому управлению и сбалансированному шасси Taycan демонстрирует отличную маневренность, даже несмотря на значительный вес. Интерьер отличается высококачественными материалами и технологическими решениями, отвечающими премиальному статусу бренда. Однако автомобиль имеет достаточно высокую цену, а емкость багажника ограничена.

Peugeot E-5008

Семейный внедорожник с запасом хода до 666 км, что делает его привлекательным выбором для дальних поездок. Благодаря просторному салону и семиместной компоновке он идеально подходит для больших семей. Интерьер автомобиля поражает качеством материалов и современным дизайном, ориентированным на комфорт водителя. В то же время, некоторые водители могут найти i-Cockpit не совсем удобным, а подвеска иногда кажется жесткой.

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