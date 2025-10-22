Самые дешевые внедорожники 2025 года: топ-10 от экспертов

В сегменте практичных автомобилей с подготовкой к тяжелым условиям активность не снижается. Внедорожники привлекают многих покупателей на рынке новых машин. Однако нужно найти самые дешевые модели. Эксперты назвали 10 таких автомобилей в 2025 году.

В Motor1 сформировали список современных моделей, которые не разорят покупателя. Это привлекательные внедорожники с разными кузовами, за которые производители просят небольшие деньги.

Самые дешевые внедорожники 2025 года:

Jeep Wrangler: $34,090; Jeep Compass Trailhawk: $34,390; Subaru Crosstrek Wilderness: $35,215; Subaru Forester Wilderness: $39,835; Jeep Gladiator: $40,095; Toyota Tacoma TRD PreRunner: $40,115; Nissan Frontier Pro-X: $40,265; Ford Bronco: $41,990; Ford Bronco Sport Badlands: $42,110; Chevrolet Colorado Trail Boss: $42,495.

Это универсальные автомобили от известных производителей, которые можно купить в 2025 году по привлекательным ценам. На этих машинах удобно ездить почти по любым покрытиям. Вдобавок они отличаются практичностью.

