УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самые дешевые внедорожники 2025 года: топ-10 от экспертов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
423
Subaru Forester Wilderness

В сегменте практичных автомобилей с подготовкой к тяжелым условиям активность не снижается. Внедорожники привлекают многих покупателей на рынке новых машин. Однако нужно найти самые дешевые модели. Эксперты назвали 10 таких автомобилей в 2025 году.

Видео дня

В Motor1 сформировали список современных моделей, которые не разорят покупателя. Это привлекательные внедорожники с разными кузовами, за которые производители просят небольшие деньги.

Самые дешевые внедорожники 2025 года:

  1. Jeep Wrangler: $34,090;
  2. Jeep Compass Trailhawk: $34,390;
  3. Subaru Crosstrek Wilderness: $35,215;
  4. Subaru Forester Wilderness: $39,835;
  5. Jeep Gladiator: $40,095;
  6. Toyota Tacoma TRD PreRunner: $40,115;
  7. Nissan Frontier Pro-X: $40,265;
  8. Ford Bronco: $41,990;
  9. Ford Bronco Sport Badlands: $42,110;
  10. Chevrolet Colorado Trail Boss: $42,495.
Ford Bronco Sport Sasquatch

Это универсальные автомобили от известных производителей, которые можно купить в 2025 году по привлекательным ценам. На этих машинах удобно ездить почти по любым покрытиям. Вдобавок они отличаются практичностью.

OBOZ.UA ранее рассказывал про худшие недорогие кроссоверы.