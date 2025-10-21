Лучше не покупать: 5 неудачных кроссоверов от специалистов

На рынке б/у автомобилей крупные кроссоверы привлекают покупателей как практичные машины для семьи. Но среди доступных предложений есть и неудачные. Специалисты назвали 5 таких моделей, которые лучше не покупать.

Эксперты iSeeCars назвали пять кроссоверов с пробегом, которые теряют самый высокий процент своей первоначальной стоимости в сравнении с другими автомобилями. Эти б/у машины хуже других сохраняют свою цену. Возглавила антирейтинг модель Maserati Levante.

Когда-то эти машины были дорогими, но на вторичном рынке стремительно подешевели. Но это неудачные автомобили с пробегом для покупки. Даже несмотря на привлекательные цены, покупатель потеряет свои деньги. Такие модели дешевеют быстрее всех за 5 лет (процент потери указан в скобках).

Худшие SUV с пробегом в 2025 году:

Maserati Levante (63.7%);

Tesla Model X (63.4%);

Audi Q7 (61.6%);

Infiniti QX60 (61.5%);

Land Rover Discovery (60.9%).

