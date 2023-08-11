Самую дешевую модель Tesla проверили на видео: автопилот не справился

Электромобиль Tesla Model 3 – самая дешевая модель американской компании. Но даже этот автомобиль оснащают системой автопилота Full Self-Driving. Его решили проверить испытанием – система не справилась.

Видео дня

Эксперимент провели активисты из Dawn Project, видео опубликовали в Twitter. Систему Tesla Full Self-Driving решили подвергнуть интересному испытанию из-за непрекращающихся жалоб пользователей на этот автопилот.

В компании систему позиционируют как решение для полностью самостоятельного вождения. При этом от водителя требуют соблюдать внимательность и находиться за рулем. Для отслеживания в электромобиле установлено специальное оборудование.

Также необходимо держать руки на руле или иногда его подергивать, чтобы сообщать машине о своем присутствии. Однако пользователи говорят о множестве проблем в работе системы Tesla FSD.

Автопилот может работать вообще без ограничений, и не требовать от водителя присутствия на его месте. Это приводит к ДТП, в которые Tesla регулярно попадают. Или же, наоборот, система неадекватно реагирует на присутствие водителя. Недоработки очевидны, однако компания отказывается убрать автопилот из оснащения своих машин.

В Dawn Project за руль электрокара сажали плюшевую игрушку и воздушный шар. На рулевом колесе устанавливали небольшой груз. Tesla продолжала работать как ни в чем не бывало даже в те моменты, когда за рулем вообще никого не было. Вдобавок система не реагировала на имитацию пешехода в виде куклы и сбивала манекена.

OBOZREVATEL уже рассказывал о новом электромобиле Mini, который поймали на фото.