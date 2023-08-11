Новый недорогой электромобиль Mini поймали до премьеры. Фото

Новый электромобиль Mini Cooper EV поймали на фото до премьеры. По меркам сегмента – это недорогая модель, поэтому предшественник оказался популярным. Автомобиль официально представят к концу 2023 года. А пока модель проходит дорожные испытания.

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О новинке сообщает Motor1. В ходе дорожных тестов предсерийного прототипа кузов нового Mini Cooper EV 2024 модельного года традиционно прикрыли камуфляжной пленкой. При этом внешность модели ранее уже стала известна – фото публиковали в сети.

Как всегда, дизайн нового Mini окажется эволюционным, с узнаваемым силуэтом. Отдельные детали вновь будут вдохновлены ретро-темой. Это значит, что узнаваемые круглые фары никуда не денутся.

Но спереди вместо решетки установят ее хромированную окантовку с заглушкой, а ниже в бампере будет воздухозаборник. На тестах попалась спортивная, более мощная модификация John Cooper Works. Производитель намерен расширить линейку своей успешной электрической модели.

Ожидается, что новику предложат с моторами мощностью 181 и 215 л. с. Топовая версия John Cooper Works получит электрический двигатель на 250 л. с.

Батарейных блоков подготовят два – емкостью 40 и 54 кВтч. Запас хода – 300 км в базовом исполнении.

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