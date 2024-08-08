Новую недорогую Mazda превратили в практичного соперника Toyota Camry

Модель Mazda 6, которая является недорогим соперником Toyota Camry, претерпела масштабную модернизацию. Машина не меняла поколение более 10 лет, а теперь получила совершенно нового преемника. В сети показали самый практичный вариант модели.

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Цифровой художник Theottle показал свой вариант универсала Mazda EZ-6 2025 модельного года с большим багажником. Автор постарался использовать стилистику нового седана с длинным капотом и элегантными формами.

Новый электромобиль Mazda EZ-6 ранее показали официально. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6. Производство модели так же наладят в Китае.

Но дизайн – совсем другой. Автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Запас хода – около 600 км. Цена Mazda EZ-6 еще не объявлена, но за Changan Deepal SL03 просят около 20 000 долларов. Модель японского бренда наверняка станет чуть дороже.

Производитель ранее подал заявку на название модели Mazda 6e. Скорее всего, речь идет о гибридной модификации автомобиля. Ожидается стильный дизайн и премиальное оснащение, но о долгожданной машине пока мало информации.

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