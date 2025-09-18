С какой скоростью можно двигаться? Тест для опытных водителей

Скоростной режим – одна из самых распространенных тем, где водители часто путаются в правилах дорожного движения. Особенно тогда, когда на дороге одновременно установлено несколько знаков.

Тесты они тренируют внимательность, умение быстро ориентироваться в дорожной ситуации и принимать решения. Попробуйте определить разрешенную скорость в изображенной ситуации.

С какой скоростью разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля?

не более 50 км/ч; не более 60 км/ч; не более 70 км/ч; не более 90 км/ч; не более 110 км/ч.

Пояснение

Имеем участок дороги и красный автомобиль на ней. На изображенном участке установлены дорожные знаки, которые и помогут нам выяснить, с какой скоростью разрешается продолжить движение.

Знак, тот что ближе, – это 5.50 "Конец населенного пункта". Ну и теперь возникает вопрос: с какой скоростью разрешается движение вне населенных пунктов? В пункте 12.6, отмечается, что на такой дороге вне населенного пункта водителю разрешается двигаться со скоростью не более 90 км/ч.

Но есть еще один знак, и на нем изображена цифра 70. Так этот знак разрешает движение со скоростью не более 70 км/ч или, возможно, со скоростью не менее 70 км/ч? На самом деле – ни то, ни другое. Изображенный дорожный знак не надо путать со знаком 3.29 "Ограничение максимальной скорости" или со знаком 4.1 "Ограничение минимальной скорости".

Наш знак – это 5.33 "Рекомендуемая скорость". Он, как говорит само название, только рекомендует движение с указанной скоростью. Поэтому водителю рекомендуется двигаться со скоростью 70 км/ч, но имеет право он двигаться со скоростью не более 90 км/ч, что разрешается вне населенных пунктов на изображенной дороге.

Правильный ответ – 4.

