С какой максимальной скоростью может двигаться водитель автомобиля? Хитрая задача по ПДД

Соблюдение ПДД является залогом безопасности на дороге для всех участников руку. Больше всего аварийных ситуаций возникает вследствие превышения максимально разрешенной скорости.

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Попытайтесь проверить знание интересным тестом. С какой максимальной скоростью может двигаться водитель красного авто, при условии, что водитель получил удостоверение в прошлом году?

Какая максимальная скорость разрешена водителю красного авто, если он получил удостоверение в прошлом году?

50 км/ч; 70 км/ч; 110 км/ч.

Объяснение

Над каждой полосой движения есть знак ограничения скорости. В соответствии с пунктом 12.9 ПДД водителю запрещается превышать максимальную скорость, определенную технической характеристикой данного транспортного средства.

Знак 4.12 позволяет движение с не меньшей скоростью, чем указано на нем, но и не больше, чем это предусмотрено ПДД.

Табличка 7.9 определяет полосу движения, на которое распространяется действие знака.

Для водителей со стажем менее двух лет разрешено движение со скоростью не более 70 км/ч.

Правильный ответ

Следовательно, правильный ответ 2 – максимально разрешенная скорость составляет 70 км/ч.

Также OBOZ.UA рассказывал, что часто можно увидеть, как при въезде на круговой перекресток одни водители включают левый указатель поворота, другие правый, а другие вообще ничего не включают.

Пункт 9.2 ПДД указывает, что водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:

а) перед началом движения и остановкой;

б) перед перестройкой, поворотом или разворотом.

Другие основания для включения поворота в ПДД не прописаны.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание ПДД о том, кто должен уступить дорогу при наличии временной разметки.

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