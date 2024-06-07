Водитель какого авто включил правильный указатель поворота: хитрое задание по ПДД
Аварийные ситуации чаще всего возникают из-за невнимательности на дороге и несоблюдения ПДД. Самыми опасными участками, конечно же, являются перекрестки.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, водитель которого авто включил правильный указатель поворота.
Условия задачи
Водитель какого автомобиля включил верный указатель поворота?
- Водитель синего автомобиля;
- Водитель красного автомобиля;
- Оба водителя включили правильные указатели;
- Включать указатель поворота в данной ситуации не нужно.
Объяснение
Часто можно увидеть, что при въезде на круговой перекресток одни водители включают левый указатель поворота, другие – правый, а другие вообще ничего не включают.
Пункт 9.2 ПДД указывает, что водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:
- а) перед началом движения и остановкой;
- б) перед перестройкой, поворотом или разворотом.
Другие основания для включения поворота в ПДД не прописаны.
Круговые перекрестки обозначаются знаком 4.10 "круговое движение". Согласно ПДД, этот знак требует объезда клумбы или центрального островка в направлении, показанном стрелками. Данный знак требует ни перестройки, ни поворота, ни разворота. Поэтому ПДД не требуют подавать сигналы световыми указателями поворота.
Дополнительно отметим, что согласно пункту 10.4 ПДД перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.
Правильный ответ
ПДД не требуют включения ни левого, ни правого указателя движения при въезде на круговой перекресток. Итак, верный ответ 4 – включать указатель поворота в данной ситуации не требуется.
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