С этими недорогими машинами придется попрощаться: какие модели скоро исчезнут

Не всегда недорогие автомобили пользуются высокой популярностью, поэтому с некоторыми моделями придется попрощаться. Эти машины скоро исчезнут, ведь по разным причинам производители решили от них отказаться.

Эти автомобили не доживут до 2026 года. Их производство завершат в 2025 году. Motor1 приводит список, к которому недавно присоединилась модель Kia Soul. Мы в OBOZ.UA сосредоточились на самых недорогих моделях.

Некоторые конвейеры уже остановлены. В большинстве своем преемники этих автомобилей пока не планируются. В последнее время спрос на рынке переключился на кроссоверы, поэтому в списке доминируют седаны.

Какие недорогие автомобили исчезнут в 2026 году:

Acura TLX;

Audi A4;

Cadillac XT4;

Chevrolet Blazer с ДВС;

Ford Escape (на некоторых рынках);

Kia Soul;

Mercedes-Benz EQB;

Nissan Altima;

Nissan Versa;

Subaru Legacy;

Volvo S60.

