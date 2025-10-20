С этими недорогими машинами придется попрощаться: какие модели скоро исчезнут
Не всегда недорогие автомобили пользуются высокой популярностью, поэтому с некоторыми моделями придется попрощаться. Эти машины скоро исчезнут, ведь по разным причинам производители решили от них отказаться.
Эти автомобили не доживут до 2026 года. Их производство завершат в 2025 году. Motor1 приводит список, к которому недавно присоединилась модель Kia Soul. Мы в OBOZ.UA сосредоточились на самых недорогих моделях.
Некоторые конвейеры уже остановлены. В большинстве своем преемники этих автомобилей пока не планируются. В последнее время спрос на рынке переключился на кроссоверы, поэтому в списке доминируют седаны.
Какие недорогие автомобили исчезнут в 2026 году:
- Acura TLX;
- Audi A4;
- Cadillac XT4;
- Chevrolet Blazer с ДВС;
- Ford Escape (на некоторых рынках);
- Kia Soul;
- Mercedes-Benz EQB;
- Nissan Altima;
- Nissan Versa;
- Subaru Legacy;
- Volvo S60.
