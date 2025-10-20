УкраїнськаУКР
русскийРУС

С этими недорогими машинами придется попрощаться: какие модели скоро исчезнут

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
303
Nissan Versa

Не всегда недорогие автомобили пользуются высокой популярностью, поэтому с некоторыми моделями придется попрощаться. Эти машины скоро исчезнут, ведь по разным причинам производители решили от них отказаться.

Видео дня

Эти автомобили не доживут до 2026 года. Их производство завершат в 2025 году. Motor1 приводит список, к которому недавно присоединилась модель Kia Soul. Мы в OBOZ.UA сосредоточились на самых недорогих моделях.

Некоторые конвейеры уже остановлены. В большинстве своем преемники этих автомобилей пока не планируются. В последнее время спрос на рынке переключился на кроссоверы, поэтому в списке доминируют седаны.

Ford Escape

Какие недорогие автомобили исчезнут в 2026 году:

  • Acura TLX;
  • Audi A4;
  • Cadillac XT4;
  • Chevrolet Blazer с ДВС;
  • Ford Escape (на некоторых рынках);
  • Kia Soul;
  • Mercedes-Benz EQB;
  • Nissan Altima;
  • Nissan Versa;
  • Subaru Legacy;
  • Volvo S60.

Как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты определили ненадежные автомобили с пробегом.