Специалисты назвали б/у автомобили с низкой надежностью

На вторичном рынке покупатели могут случайно обнаружить автомобили с низкой надежностью из-за недостатка информации. Но специалисты назвали несколько таких недорогих машин, которые лучше обходить стороной.

Эти б/у электрокары доставляют проблемы своим владельцам, поэтому лучше обратить внимание на другие модели. Антирейтинг WhatCar возглавил кроссовер Volkswagen ID.4, который демонстрирует больше неполадок даже в сравнении с ближайшими родственниками – Skoda Enyaq и Audi Q4 e-tron.

Электромобили известны своими высокими ценами. Но на вторичном рынке они быстро дешевеют и привлекают доступностью. Это может сбивать с толку и отвлекать от проблем с надежностью.

Б/у электрокары с низкой надежностью:

Volkswagen ID.4 (с 2021 года); Hyundai Ioniq Electric (2016-2022 гг); Hyundai Ioniq 5 (с 2021 года); Nissan Ariya (с 2022 года); BMW iX (с 2021 года); Porsche Taycan (с 2022 года).

