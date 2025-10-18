УкраїнськаУКР
Специалисты назвали б/у автомобили с низкой надежностью

Стас Сидилев
На вторичном рынке покупатели могут случайно обнаружить автомобили с низкой надежностью из-за недостатка информации. Но специалисты назвали несколько таких недорогих машин, которые лучше обходить стороной.

Эти б/у электрокары доставляют проблемы своим владельцам, поэтому лучше обратить внимание на другие модели. Антирейтинг WhatCar возглавил кроссовер Volkswagen ID.4, который демонстрирует больше неполадок даже в сравнении с ближайшими родственниками – Skoda Enyaq и Audi Q4 e-tron.

Электромобили известны своими высокими ценами. Но на вторичном рынке они быстро дешевеют и привлекают доступностью. Это может сбивать с толку и отвлекать от проблем с надежностью.

Volkswagen ID.4

Б/у электрокары с низкой надежностью:

  1. Volkswagen ID.4 (с 2021 года);
  2. Hyundai Ioniq Electric (2016-2022 гг);
  3. Hyundai Ioniq 5 (с 2021 года);
  4. Nissan Ariya (с 2022 года);
  5. BMW iX (с 2021 года);
  6. Porsche Taycan (с 2022 года).

