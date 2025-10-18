Специалисты назвали б/у автомобили с низкой надежностью
На вторичном рынке покупатели могут случайно обнаружить автомобили с низкой надежностью из-за недостатка информации. Но специалисты назвали несколько таких недорогих машин, которые лучше обходить стороной.
Эти б/у электрокары доставляют проблемы своим владельцам, поэтому лучше обратить внимание на другие модели. Антирейтинг WhatCar возглавил кроссовер Volkswagen ID.4, который демонстрирует больше неполадок даже в сравнении с ближайшими родственниками – Skoda Enyaq и Audi Q4 e-tron.
Электромобили известны своими высокими ценами. Но на вторичном рынке они быстро дешевеют и привлекают доступностью. Это может сбивать с толку и отвлекать от проблем с надежностью.
Б/у электрокары с низкой надежностью:
- Volkswagen ID.4 (с 2021 года);
- Hyundai Ioniq Electric (2016-2022 гг);
- Hyundai Ioniq 5 (с 2021 года);
- Nissan Ariya (с 2022 года);
- BMW iX (с 2021 года);
- Porsche Taycan (с 2022 года).
Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый недорогой седан Nissan, который подготовили к выходу на рынок.