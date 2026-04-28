С этими автомобилями придется попрощаться: какие недорогие EV исчезнут

Некоторые известные электромобили скоро уйдут в историю. С ними придется попрощаться, ведь производители больше не заинтересованы в этих моделях. В особенности это коснется покупателей, которые искали недорогие EV.

Производители отказались от этих моделей по разным причинам. Хотя основными являются снижение спроса и переориентирование заводских мощностей. Про электрокары, которые доживают свой век, рассказывает Motor1.

OBOZ.UA выбрал из списка недорогие модели электромобилей, ведь именно эти машины привлекают покупателей. Но теперь придется выбрать что-то другое.

Какие недорогие электромобили исчезнут до 2027 года:

Acura RSX;

BMW i4;

Chevrolet Bolt;

Kia Niro EV;

Volkswagen ID.4;

Volvo EX30.

Уход некоторых моделей можно назвать закономерным. Например, BMW i4 уступит место новой BMW i3 на роль самого дешевого электроседана компании, а кроссовер Volkswagen ID.4 получит преемника под названием VW ID.Tiguan.

А вот Chevrolet Bolt фактически продержался на рынке примерно полгода после премьеры. Электрокроссовер Acura RSX и вовсе отменили до поступления в продажу.

