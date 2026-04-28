Новые модели Kia вот-вот станут дешевле из-за китайских авто

В Kia обратили внимание на растущую популярность дешевых электромобилей из Китая в Европе. Но этот регион очень важен для корейской компании, которая отлично зарекомендовала себя перед покупателями. Поэтому машины вот-вот сделают дешевле.

Как стало известно Carscoops, Kia уже работает над снижением цен на популярные недорогие модели, которым может угрожать растущая популярность китайских автомобилей. Разрыв в ценах 20-25% планируют сократить до 15-20%.

В компании считают, что даже на фоне снижения цен можно повысить доходы с учетом потенциального роста продаж. Однако готовы рисковать даже под риском уменьшения выручки. Скорее всего, китайские компании не могут чувствовать себя настолько уверенно на фоне сокращения финансирования от правительства КНР.

Экспортные рынки жизненно важны для китайских автопроизводителей, ведь теперь это единственный путь к выживанию. Домашняя обстановка в последнее время становится хуже на фоне проблем в экономике.

Ранее медиа сообщали, что продажи электромобилей в Китае с начала 2026 года просели сразу на 20%. В том числе на ситуацию повлияла отмена льгот на покупку EV – государство пытается экономить деньги.

