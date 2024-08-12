Renault удивила рекламой своего доступного электрокара 2024 года. Фото

Новый электромобиль Renault Scenic E-Tech 2024 года с запасом хода более 600 км уже отправился в продажу. Это соперник Tesla Model Y, хотя новинка доступнее. На этом фоне автопроизводитель удивил смелой рекламной кампанией.

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Детали стали известны Carscoops. Для рекламы Renault Scenic E-Tech использовали интерактивные билборды в Великобритании. Благодаря такому решению удалось адресовать информацию именно тем автомобилистам, на которых ориентируется Renault.

Во главу кампании поставили соперничество с Tesla Model Y. И использовали слоган журналистов из Auto Express о том, что электрокар Renault Scenic E-Tech способен смутить своей ценой и запасом хода главного конкурента.

Интересно, что специфическая реклама активируется в тот момент, когда на станцию для зарядки приезжает Tesla. Таким образом в компании продемонстрировали новое прочтение таргетированной рекламы.

Электрический кроссовер Renault Scenic 2024 модельного года получил два варианта. Первый оснащен мотором мощностью 170 л.с. и батарейным блоком емкостью 60 кВтч с запасом хода 430 км. Второй получил 220-сильный двигатель и батарею на 87 кВтч. В этом случае дальность пробега возрастает до 625 км.

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