Самая дешевая модель Renault вызвала ажиотаж на рынке. Фото

В прошлом году на рынке наблюдали за противостоянием самой дешевой модели Dacia от Renault с электрическим кроссовером Tesla Model Y. В 2024 году знаменитый бюджетник вызвал ажиотаж и оторвался далеко вперед.

Видео дня

Компактная Dacia Sandero возглавила рейтинг продаж. По информации Carscoops, в Европе бюджетник оказался самым популярным автомобилем на рынке новых машин с начала 2024 года. Продано более 143 тысяч экземпляров.

В то же время электрокар Tesla Model Y, который ранее подбирался очень близко к лидеру, опустился на восьмое место. Рынок EV действительно сильно замедлился. Хотя в 2023 году именно Model Y стала лидером рынка в Европе.

Аудитория у этих автомобилей разная и совсем не пересекается. Дело как в потребительских качествах каждой машины, так и в стоимости. Цена Dacia Sandero начинается приблизительно с 10 000 евро.

В то время как Tesla Model Y стоит минимум 45 000 евро. Разница в цене – 4,5 раза! И, тем не менее, на европейском рынке эти две модели ранее были как никто близки в рейтингах продаж.

OBOZ.UA ранее рассказывал про недорогие электромобили в Украине.