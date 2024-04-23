Renault готовит еще один Duster: что о нем известно и как он будет выглядеть

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения от Renault уже представлен официально. Автомобиль поступил в продажу по очень привлекательной цене. Но производитель готовит еще один вариант этого кроссовера.

Модельная линейка Dacia действительно расширяется. Покупателям нравится оснащение, практичность и низкие цены. По информации MotorsActu, к новому Duster скоро может присоединиться более стильный вариант.

Это купеобразный Duster. Смело? Без шуток, такая машина может иметь высокие шансы на коммерческий успех. Производители все чаще добавляют такие варианты в свою линейку. А новинка могла бы заменить Renault Arkana.

Деталей о дизайне пока нет, но ранее художник X-Tomi Design уже фантазировал на тему купеобразного кроссовера Dacia Duster 3 поколения. Получилось отлично.

Ожидается, что серийный автомобиль может появиться к 2026 году. Многие технические решения он разделит со стандартной моделью, включая оснащение и гибридную силовую установку.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, появились новые подробности о долгожданной Toyota Camry 2024 года, которая получилась недорогой машиной.