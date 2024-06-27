Renault удивила новым недорогим кроссовером на базе китайской машины. Фото

Компания Renault вновь расширила модельный ряд и удивила новым автомобилем, официальная премьера которого уже состоялась. Это новый Renault Grand Koleos. Оказалось, что в основе использован недорогой китайский кроссовер.

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Новый Renault Grand Koleos 2025 модельного года показали на официальном сайте производителя. Дизайн уже раскрыли полностью. Кузов получил квадратный силуэт, внимание привлекают фары простой формы и бампер с крупными воздухозаборниками.

Фактически, это перелицованный китайский кроссовер Geely Monjaro. Несмотря на то, что почти все кузовные элементы заменили, автомобили остались похожи как очень близкие родственники.

В движение кроссовер Renault Grand Koleos E-Tech Hybrid будет приводить гибридная силовая установка мощностью 245 л.с. Производство наладят в Корее, а прогнозированная цена Renault Aurora – от 20 000 до 30 000 долларов.

Ранее компания полностью рассекретила еще один кроссовер – Renault Symbioz. Это новый недорогой автомобиль 2025 модельного года. Длина кузова составляет 4413 мм при колесной базе в 2638 мм. По размерам автомобиль крупнее бюджетного кроссовера Renault Duster. А вот новый Grand Koleos еще крупнее с длиной 4780 мм.

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