Разрешено ли выполнить разворот? Сложная задача по ПДД

Разворот на дороге – это маневр, требующий повышенного внимания водителя, ведь он один из самых опасных. Во многих случаях разворот запрещен, чтобы снизить риски для участников движения.

Видео дня

Правила дорожного движения регламентируют выполнение этого маневра и ограничения по нему, и их усвоить относительно несложно. Однако даже детально прописанные нормы не всегда охватывают все возможные ситуации на дороге, что требует от водителя осторожности.

OBOZ.UA предлагает проверить свои знания по ПДД и определить, можно ли совершить разворот на указанном отрезке дороги:

Три варианта ответов:

Разрешено Разрешено, если грузовик пропустит легковушку Запрещено

Добавим, что основные условия для разворота предусматривают выполнение маневра на перекрестках (как регулируемых светофорами, так и нет), на участках с разрешенным поворотом налево или в специально обозначенных местах. Иногда для таких маневров на трассах обустраивают специальные "карманы", расширяющие траекторию разворота. Водитель также может совершить разворот в местах, где отсутствует запретная разметка.

Среди случаев, когда разворот запрещен – наличие знака "Разворот запрещен", сплошная или двойная сплошная разметка, а также участки, расположенные непосредственно на пешеходных переходах или железнодорожных переездах. Кроме того, развороты нельзя выполнять на автомагистралях, мостах, туннелях и в местах с ограниченной видимостью. Обзорность дороги менее 100 метров, например на поворотах, также исключает возможность безопасного разворота.

Чтобы избежать аварий, водителям следует оценить условия на дороге перед маневром. Ширина проезжей части должна разрешать безопасное расположение машины, не блокируя поток транспорта. Рекомендуется также избегать включения задней передачи во время разворота, так как это может оказаться опасным.

Правильный ответ:

Водитель грузовика может совершить разворот со второй полосы дороги из-за своих габаритов, однако должен предоставить первоочередность проезда движущегося слева транспорта.

Согласно ПДД: для подготовки к развороту важно занять крайнее левое положение на дороге, включить сигнал поворота и снизить скорость. Убедившись в отсутствии угрозы другим машинам, водитель может выполнить маневр. Если движения на встречной полосе нет, разворот можно совершить "с ходу", не останавливаясь.

Для безопасного выполнения маневра поворотники следует включить за 50 метров до места разворота и выключить сразу после его завершения.

Также OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно понять, что общего есть у дорожных знаков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.