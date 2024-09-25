Что общего у этих дорожных знаков? Быстрый тест на знание ПДД

Знание знаков – основа ПДД. По общему правилу, дорожные знаки имеют преимущество перед разметкой. Знаки могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией.

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Предлагаем проверить знания интересным и быстрым тестом. Попытайтесь определить, что общего между этими дорожными знаками?

Что общего у этих дорожных знаков?

Обязывают остановиться. Отмечают второстепенную дорогу. Устанавливаются перед железнодорожным переездом.

Объяснение

Дорожный знак 2.1 применяется при выезде на главную дорогу.

Дорожный знак 2.2 применяется в ряде случаев: при выезде на главную дорогу, а также при проезде железнодорожного переезда.

Обратите внимание, что знак 2.1, в отличие от знака 2.2, не обязывает остановиться.

Попутно напомним, что дорожные знаки устанавливаются по обе стороны дороги на той ее стороне, что соответствует направлению движения. Для улучшения восприятия дорожных знаков они могут быть размещены над проезжей частью. Если дорога имеет более одной полосы для движения в одном направлении, установленный по обе стороны дороги соответствующего направления дорожный знак дублируется на разделительной полосе, над проезжей частью или на противоположной стороне дороги (в случае, когда для движения во встречном направлении есть не более двух полос) .

Правильный ответ

Следовательно, правильный ответ 2 – эти знаки обозначают второстепенный путь.

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