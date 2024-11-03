Разрешено ли водителю проехать прямо? Задания на знание ПДД

ПДД устанавливают единые унифицированные правила, соблюдение которых является залогом безопасности на дороге. Больше всего аварийных ситуаций возникает при проезде перекрестков или при совершении обгона. Практика, безусловно, является важным этапом изучения правил, но прежде нужно овладеть теорией: запомнить значение дорожных знаков и сигналов регулировщика, изучить все нюансы ПДД, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге.

Видео дня

Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, может ли водитель проехать прямо?

Разрешается ли водителю проехать прямо?

Разрешается; Разрешается только если он живет в той зоне; Разрешается только если он работает в той зоне; Разрешается только если его автомобиль принадлежит предприятиям, расположенным в той зоне; Ответы 2 и 3; Запрещается.

Объяснение

Отдельной категорией знаков, регулирующих дорожное движение, являются запретные.

Рассмотрим знак 3.1 "Движение запрещено".

Запрещается движение всех транспортных средств в случае, если:

начало пешеходной зоны обозначено знаком 5.36;

дорога и (или) улица находится в аварийном состоянии и непригодна для движения транспортных средств; в этом случае обязательно дополнительно устанавливается знак 3.43.

Знак 3.43 "Опасность" запрещает движение всех без исключения транспортных средств.

Правильный ответ

Правильный ответ – 6: движение запрещено.

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