Как разъедутся автомобили? Непростая задача по ПДД

Перекрестки – особо опасные участки, где случается больше всего ДТП. Важно соблюдать правила дорожного движения и четко выполнять установленную ими очередность проезда. Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют.

Видео дня

Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить очередность проезда.

Как разъедутся автомобили?

Зеленый автомобиль, белый, грузовик; Зеленый автомобиль, грузовик, белый; Грузовик, белый автомобиль, зеленый; Грузовик, зеленый автомобиль, белый; Белый автомобиль, зеленый, грузовик; Белый автомобиль, грузовик, зеленый.

Объяснение

Белый автомобиль двигается в направлении зеленой стрелки одновременно с красным сигналом светофора и должен дать дорогу всем остальным авто.

Зеленый автомобиль должен дать дорогу грузовику, поскольку он едет прямо.

Согласно пункту 16.5 ПДД, в случае подачи сигнала регулятором или включения сигнала светофора, разрешающего движение, водитель обязан дать дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, а также пешеходам, заканчивающим переход.

Пункт 16.6 ПДД определяет, что поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо.

Примечательно, что пункт 10.11 ПДД устанавливает, что в случае когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена этими правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны.

Правильный ответ

Правильный ответ – 4. Первым проедет грузовик, затем зеленый автомобиль, а водитель белого авто должен всех пропустить.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.