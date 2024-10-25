Кто из водителей нарушает правила: задание на знание ПДД

ПДД устанавливают единый порядок дорожного движения. Действия или бездействие водителей, пассажиров или пешеходов не должны создавать опасности или препятствия, угрожать жизни или здоровью или наносить материальный ущерб. Регулярная практика и углубление знаний теории – залог безопасности всех участников дорожного движения.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, кто нарушает правила.

Кто из водителей нарушает правила, поворачивая налево?

Водитель белого автомобиля; Водители белого и синего автомобиля; Водитель желтого автомобиля; Водитель синего автомобиля; Водители синего и желтого автомобиля.

Объяснение

5.18 "Направление движения по полосе" показывает разрешенное направление движения по полосе.

Знак 5.18 со стрелкой, изображающей поворот налево иным образом, чем это предусмотрено настоящими Правилами, означает, что на данном перекрестке поворот налево или разворот осуществляется с выездом за пределы перекрестка направо и объездом клумбы (разделительного островка) в направлении, показанном стрелкой.

Знак "направление движения по полосам" требует выполнять поворот и разворот с крайней левой полосы, а не с трамвайных путей, и также запрещает поворачивать налево с крайней правой полосы.

Правильный ответ

Водители синего и белого авто нарушают правила, поворачивая налево. Правильный ответ – 2.

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