Разрешен ли разворот? Быстрый тест на знание ПДД

Правила дорожного движения являются основой безопасного и организованного передвижения по дорогам. Они не только устанавливают нормы поведения для водителей, пешеходов и других участников движения, но и направлены на предотвращение ДТП, снижение риска травм и смертельных случаев.

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Одним из важных аспектов ПДД являются правила, регламентирующие выполнение разворота. Чтобы проверить ваши знания по этой теме, Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" поделился интересной тестовой задачей.

Разрешено ли Вам выполнить разворот в изображенной ситуации?

А. Да;

Б. Нет.

Несмотря на то, что разворот является обычным маневром для многих водителей, он может создавать значительную опасность, если не выполнять его правильно и в разрешенных местах.

ПДД определяют четкие условия и места, где разворот запрещен. Эти ограничения направлены на обеспечение безопасности движения, в частности, в местах с повышенной аварийностью или в условиях ограниченной видимости.

В ситуации, изображенной выше, чтобы дать правильный ответ, нужно обратить внимание на дорожный знак 4.1 Движение прямо.

Он позволяет движение только прямо, то есть разворачиваться перед ним нельзя, но не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

Также совершать разворот запрещено:

На железнодорожных переездах;

На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

В туннелях;

При видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

На пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

На автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, отмеченных дорожными знаками.

Правильный ответ

Поскольку на дороге установлен знак 4.1, водителю в этой ситуации запрещено производить разворот. Правильный ответ А.

Ранее OBOZ.UA предлагал испытать себя задачей на знание правил поворота на перекрестке.

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