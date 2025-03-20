Разрешен ли обгон на данном отрезке? Задание по ПДД

Обгон транспортных средств на дороге – один из самых опасных маневров. Знание правил дорожного движения по обгону чрезвычайно важно для обеспечения безопасности на дороге и предотвращения аварий.

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Неправильный обгон может привести к серьезным авариям. Знание правил обгона позволяет водителям правильно оценивать ситуацию на дороге, выбирать безопасное место для маневра и избегать риска столкновений с другими транспортными средствами.

В Украине, как и в других странах, существуют четко определенные правила обгона, нарушение которых может привести к штрафам или даже к лишению водительских прав. Соблюдение этих правил помогает избежать юридических последствий.

Предлагаем воспользоваться возможностью и пройти тест на знание ПДД относительно обгона.

Для этого ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов. "Разрешается ли водителю красного автомобиля изображен обгон?", вот варианты ответов:

Разрешается Разрешается, если скорость автомобиля впереди менее 30 км/ч Запрещается.

Так что у нас есть участок дороги с перекрестком и два автомобиля на этом участке. Желтый автомобиль едет прямо, а водитель красного автомобиля намерен его обогнать, о чем свидетельствует включенный левый показатель поворота.

Разбор ситуации

Обратите внимание на дорожные знаки, установленные на изображенном участке: это знак 2.3 "Главная дорога" и знак 3.25 "Обгон запрещен", установленный перед перекрестком. Под знаком "Обгон запрещено" установлен знак-указатель 7.1.1 "Расстояние до объекта 300 м".

Вместе эти два знака ("Обгон запрещен" и "Расстояние до объекта") означают, что через 300 м начинается участок дороги, на котором запрещается обгон.

Выходит, что обгон запрещен только через 300 м, а это значит, что изображенный обгон водителю разрешается при условии, что он будет завершен не более чем через 300 м.

На изображении видно, что траектория обгона проходит через перекресток, а согласно пункту 14.6 ПДД, на перекрестках обгон категорически запрещается – и совершенно неважно, двигаетесь ли вы второстепенной дорогой, или как в этом случае – по главной.

Таким образом, в любом случае выполнив обгон так, как показано на рисунке, водитель красного автомобиля нарушит правила.

Правильный ответ:

На этот тест требовалось выбрать третий вариант ответа, что водителю запрещается обгон на этом участке дороги.

OBOZ.UA ранее предлагал пройти еще один тест на знание ПДД по преимуществу на дороге.

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