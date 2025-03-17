Кто имеет преимущество в движении? Задания на знание ПДД

Часто водителям приходится быстро оценивать ситуацию и принимать правильные решения. Одним из таких случаев является определение приоритета движения на дорогах, в частности, при выезде из жилой зоны или выполнении обгона.

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Предлагаем выполнить интересную задачу, в которой водитель одного из автомобилей имеет преимущество в движении. Сможете ли вы правильно определить, кто в этой ситуации имеет право первоочередного проезда?

Водитель какого автомобиля имеет преимущество в изображенной ситуации?

Водитель синего автомобиля; Водитель красного автомобиля.

Объяснение

Желтый автомобиль просто едет прямо, а водитель синего намерен его обогнать и включил соответствующий левый указатель поворота. Водитель красного автомобиля выезжает на дорогу из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.35 – "Конец жилой зоны".

На первый взгляд может показаться, что водитель синего автомобиля не имеет права совершать обгон на изображенном участке, и ему следует проехать выезд из жилой зоны и выполнить обгон уже дальше. Выходит, что преимущество находится на водительской стороне красного автомобиля.

Но на самом деле водитель синего автомобиля имеет полное право совершить обгон на этом участке дороги.

Во-первых, мы видим, что разметка здесь прерывистая, и она не запрещает выполнить обгон.

Во-вторых, здесь вообще ничто не запрещает совершить обгон. Открываем пункт 14.6 ПДД и видим перечень мест, где обгон запрещается. В этом списке указано, что обгонять запрещается на перекрестке. Но на рисунке нет перекрестка, поскольку выезд из жилой зоны, как и с любой другой прилегающей к дороге территории, не считается перекрестком.

Более того, преимуществом в этой ситуации пользуется именно водитель синего автомобиля. Ведь согласно пункту 10.2 ПДД, водитель, выезжающий из жилой зоны, дворов, мест парковки или других прилегающих к дороге территорий, обязан дать дорогу другим участникам дорожного движения.

Соответственно, водитель красного автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной ситуации.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1.

Также OBOZ.UA публиковал сложную задачу по ПДД о съезде с кругового перекрестка.

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