Разрешен ли обгон? Быстрый тест на знание ПДД

Безопасный обгон – это тот, который был выполнен строго по правилам. Но хорошо ли вы ориентируетесь в тех пунктах ПДД, которые его регулируют?

Видео дня

Для самопроверки воспользуйтесь тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно дать ответ, разрешается ли водителю желтого автомобиля изображенный обгон?

На картинке с заданием мы видим прямой участок дороги, по которому движутся синяя легковушка, а за ней желтая. При этом водитель желтой машины сигнализирует о намерении обогнать своего визави с левой стороны. Для этого он включил указатель левого поворота. Может ли он выполнить обгон на этом участке и сделать это именно обозначенным образом? Вот варианты ответа:

разрешается; разрешается, если он будет завершен раньше чем через 500 метров; разрешается, если скорость автомобиля впереди — менее 30 км/ч; запрещается.

В первую очередь проанализируем дорожные знаки, которые видим на картинке. Выше расположен круглый знак 3.25 "Обгон запрещен", а под ним – табличка 7.2.1 "Зона действия". Эта табличка показывает зону действия знака от места его установки. В данном случае это 500 метров. То есть вместе знак и табличка говорят водителю, что в течение следующих 500 метров обгоны выполнять нельзя. А значит второй вариант ответа точно является неправильным.

И здесь стоит вспомнить примечания к знаку 3.25. В них четко указано, что этот знак запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Но можно ли воспользоваться этим исключением, учитывая, что на дороге, по которой движутся оба авто, нанесена сплошная разметка – такую разметку пересекать запрещено. То есть, она может помешать водителю желтого авто выполнить задуманный маневр. Но и здесь исключением является обгон одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Таким образом, водитель желтого авто все же может обогнать синюю машину с левой стороны, выехав на встречную полосу. Но при условии, что автомобиль впереди едет медленно – менее 30 км/ч. Это значит, что правильным в данной ситуации является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой надо было определить, какой водитель нарушит ПДД, выполнив поворот на перекрестке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.