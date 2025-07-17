Какой водитель нарушит правила? Хитрое задание по ПДД

Ежедневно водители на дорогах сталкиваются с ситуациями, в которых правильное решение зависит от точного знания ПДД. Даже самые простые на первый взгляд перекрестки могут скрывать ловушки в виде противоречивых указаний разметки и знаков. Такие задания не просто тренируют внимательность, но и помогают вспомнить важные нормативы, которые могут предотвратить нарушения и даже аварии.

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Разберем ситуацию, которая проверяет, насколько хорошо вы ориентируетесь в реальных правилах дорожного движения. Водитель какого автомобиля нарушит правила, если проедет в запланированном направлении?

Водитель какого автомобиля нарушит правила, если проедет в запланированном направлении?

Только водитель красного автомобиля; Только водитель синего; Оба нарушат; Оба не нарушат правила.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Водитель синего авто намерен проехать прямо, а водитель красного – повернуть налево. И главный вопрос здесь: правильные ли полосы для продолжения движения заняли оба водителя?

Видим, что дорожная разметка позволяет водителю синей машины проехать прямо и поворачивать направо. Однако над полосой установлен знак, который позволяет только поворот направо. В то же время для красного авто и разметка, и знак позволяют как поворот налево, так и движение прямо. Очевидно, что водитель красного автомобиля не нарушает правил.

А как же быть с синим? Здесь важно знать: согласно пункту 8.2 Правил дорожного движения, дорожные знаки имеют преимущество над разметкой. Поэтому в данной ситуации следует руководствоваться именно знаком. А значит, если водитель синего авто проедет прямо – он нарушит требование дорожного знака о направлении движения по полосам.

Правильный ответ

Вариант №2 – только водитель синего автомобиля нарушит правила.

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