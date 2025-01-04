Прослужат дольше 10 лет: названы удачные европейские авто

Европейскую традицию автостроения связывают с автоспортом, для которого динамика вождения важнее надежности. Именно поэтому, утверждают эксперты, европейские автомобили уступают в долговечности японским.

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Однако даже на европейском рынке можно найти модели, которые легко прослужат своему владельцу 10 и более лет. При этом это не обязательно должны быть дорогие машины. Издание GoBankingRates собрало четверку автомобилей, которые доказали свою надежность и обеспечат вам долгие годы службы.

Volkswagen Golf

Это хороший пример хэтчбека, сочетающего в себе практичность и удовольствие от вождения. JD Power дает этому автомобилю рейтинг надежности 70. В целом Volkswagen оценивают как бренд, строящий транспортные средства, превосходные по производительности, безопасности и долговечности. Неудивительно, что компактный Golf имеет большой фан-клуб. У него под капотом турбированный двигатель мощностью до 228 лошадиных сил и расходом от 6 до 11 литров горючего на 100 км. Внутри большой салон, украшенный первоклассными материалами и наполненный современными технологиями, включая адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон. Он также имеет 645 литров грузового пространства, что делает его готовым к походу за продуктами или длинным выходным на природе.

BMW X1

Когда речь идет о европейских автомобилях, отличающихся использованием передовых материалов и технологий, здесь, вероятно, нет никого лучше BMW. А одна из причин, почему компактный кроссовер X1 настолько долговечен, в том, что в нем были применены легкие алюминиевые сплавы в рамах и высокопрочное стекло для окон. Автомобиль имеет рейтинг надежности 86 из 100 и был назван лучшим небольшим премиум-внедорожником 2022 по версии JD Power. BMW X1 оснащен турбированным двигателем, обеспечивающим мощность до 228 лошадиных сил, и показателями экономии топлива около 7-10 литров на 100 км. Его салон просторен и продуманно оснащен новейшими технологиями, включая информационно развлекательную систему BMW iDrive.

Audi A3

Роскошный компактный седан сочетает стиль и производительность и получил поразительный рейтинг надежности 82/100 от JD Power. Энергичный турбированный 2,0-литровый двигатель выдает 201 лошадиную силу. Вы можете наслаждаться энергичной ездой, тратя до 8,4 литров на 100 км в городе и 6 литров на шоссе. Внутри вы найдете стильный салон с высококачественными материалами, а также 10,1-дюймовый сенсорный экран поддерживающий беспроводные технологии Apple CarPlay и Android Auto для бесперебойного подключения. Функции безопасности, такие как предупреждение о лобовом столкновении и помощь при выезде из полосы движения, входят в стандартную комплектацию, что делает его разумным выбором. Хотя объем багажника модели достаточно ограничен и составляет примерно 310 литров, A3 обеспечивает отличную езду и чувство роскоши.

Volvo S60

Роскошный седан от шведского бренда известен не только своей надежностью, но и передовыми функциями безопасности. Благодаря 2,0-литровому двигателю с турбонаддувом мощностью 247 лошадиных сил он обеспечивает сбалансированную производительность, достигая при этом расчетного расхода топлива в 8-12 литров на 100 км в смешанном режиме. Безопасность остается приоритетом этого бренда с системой Volvo IntelliSafe. Эта система включает автоматическое экстренное торможение и помощь в удержании полосы движения, обеспечивая спокойствие как водителям, так и пассажирам.

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