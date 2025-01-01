Лучшие внедорожники в 2025 году: на какие авто обратить внимание

Эксперты по авто прогнозируют, что 2025 год станет годом, когда в центре внимание будут находиться электромобили. Однако и поклонники традиционных внедорожников с двигателем внутреннего сгорания не останутся без любопытных вариантов.

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В 2025 году модельном году дебютирует немало удачных моделей с мощными бензиновыми и дизельными двигателями. И издание Financial Express собрало пятерку действительно заслуживающих вашего внимания.

Renault Duster

Культовый Duster уверенно возвращается в 2025 году. Модель третьего поколения полностью переделана и отличается свежим внешним видом, обновленным интерьером и новыми вариантами трансмиссии. На международном рынке внедорожник будет предлагаться с тремя вариантами силовых агрегатов: 1,0-литровый турбобензиновый, 1,2-литровый гибрид и 1,6-литровый мощный гибрид. Ходят слухи, что Duster может появиться с 1,3-литровым турбобензиновым двигателем.

Toyota Fortuner MHEV

В 2025 году Fortuner ожидает несколько значительных улучшений. Обновленная версия внедорожника уже доступна на международном рынке. Самым заметным изменением является то, что 2,8-литровый дизельный двигатель переходит в режим мягкого гибрида. Он поставляется с электрической системой 48 В, которая, по словам Toyota, помогла увеличить экономию топлива на 5% по сравнению с негибридной версией. Гибридная система выдает дополнительные 16 к. с. и 42 Н-м крутящего момента с общей мощностью около 200 л. с. Версия MHEV поставляется только с 6-ступенчатым автоматическим гидротрансформатором и доступна в вариантах с задним приводом (2WD) и 4×4.

Tata Sierra ICE

Tata Motors намерена вернуть на рынок модель Sierra в 2025 году. Внедорожник будет доступен в двух версиях – бензиновой и электрической. Хотя Tata Motors пока официально не подтвердила трансмиссию, есть веские основания полагать, что новая Sierra может дебютировать с 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 168 л. с., который был представлен на выставке Auto Expo 2023. Ожидается, что также будет предложен дизельный вариант. Также модель может быть доступна с двумя вариантами трансмиссии – 6-ступенчатой ​​механической и 7-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением для всех вариантов двигателя.

Maruti Suzuki Grand Vitara 7-местный

Maruti Suzuki полностью готова оставить свой след в сегменте больших внедорожников с будущим 7-местным Grand Vitara. Созданный на более длинной колесной базе для размещения дополнительного ряда сидений, Grand Vitara в обновленном дизайне черпает вдохновение из электрической версии, дебют которой запланирован на январь 2025 года. Шпионские изображения показывают обновленную компоновку салона с большей информационно-развлекательной системой. Как флагманская модель Maruti, 7-местный Grand Vitara продолжит предлагать 1,5-литровый атмосферный бензиновый и 1,5-литровый мощный гибридный двигатель.

Kia Syros

Kia представила свой второй компактный внедорожник Syros, который будет запущен в продажу в январе 2025 года. Квадратная форма кузова привносит элемент практичности, а наполнение вносит впервые представленные в сегменте функции, такие как шесть датчиков парковки (включая боковые), плоские дверные ручки, 30-дюймовый дисплей, сочетающий информационно-развлекательную систему, комбинацию приборов водителя. виртуальные переключатели климат-контроля беспроводной связи (OTA). Новый внедорожник получает регулируемое заднее сиденье, которое может откидываться и перемещаться. Syros также поставляется с 4-позиционным электрорегулируемым водительским сидением.

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