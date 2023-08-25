Премиальное авто для бедных: Buick создал новую модель за 15 000 долларов

Известный производитель премиальных автомобилей Buick создал новую модель, которую себе смогут позволить даже бедные автомобилисты. Но не обошлось без нюансов.

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О новинке сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Начнем с дизайна. Он очень современный, стильный и даже в чем-то элегантный. Авторы сумели создать аккуратный образ с плавными линиями. Дизайн полностью соответствует премиальному позиционированию.

Buick Velite 6 – это электромобиль с увеличенным клиренсом. Длина кузова равна 4673 мм при колесной базе в 2660 мм, ширина – 1817 мм, а высота составляет 1519 мм.

Хэтчбек оснащен 177-сильным мотором и батареей емкостью 50,3 кВтч. Запас хода – 430 км. Базовая цена Buick Velite 6 – немногим более 15 000 долларов.

Но почему же так дешево? Есть нюансы. Во первых, эта машина для китайского рынка. Там модели Buick очень популярны из-за любви старой коммунистической верхушки к автомобилям этого бренда. Значит, новый Buick Velite 6 будут производить многотысячными тиражами, что и влияет на низкую цену.

Второй нюанс также вытекает из китайских особенностей. Машину будут создавать из дешевых материалов – понятие премиума в КНР удивительно широкое. Поэтому покупатели получат действительно доступную машину.

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