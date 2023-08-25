Kia показала новый доступный электрический кроссовер. Фото

Kia показала на фото новый доступный электрический кроссовер EV5. Автомобиль сравним по размерам с Kia Sportage, но выступает совсем в другом сегменте.

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О новинке сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Новый Kia EV5 2024 модельного года выполнили в стильном, эффектном и современном дизайне с необычной светотехникой и резкими линиями.

Длина составляет 4615 мм (колесная база – 2750 мм), ширина равна 1875 мм, а высота – 1715 мм. Масса в 1870 кг для электромобиля не является критической, особенно с учетом крупного батарейного блока емкостью 77 кВтч, который обеспечит 600 км запаса хода.

Это больше, чем заявляют для основных соперников – кроссоверов Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y. На китайский рынок в ноябре новый электрокросс Kia отправится в заднеприводном исполнении с единственным мотором мощностью 218 л.с. Максимальная скорость – 185 км/ч.

На данный момент неизвестно, появится ли у машины полноприводный двухмоторный вариант. Ориентировочная цена должна составить менее 30 000 долларов. На глобальный рынок новый электрокар Kia отправится в 2024 году.

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