Представлен бюджетный электрокар с бесконечным запасом хода. Фото

В Европе представили бюджетный электромобиль с бесконечным запасом хода. Компания Eurocircuits показала модель Quadvelo непривычной конструкции. Электрокар сочетает в себе черты различных типов транспортных средств.

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На сайте производителя раскрыли все детали. Бельгийский стартап Eurocircuits представил электромобиль, который состоит в том числе из элементов велосипеда. Так, новый Quadvelo оснащается педалями, которые позволяют продолжить движение даже после разрядки аккумулятора. Запас хода фактически бесконечный.

Однако если полагаться исключительно на электротягу, веломобиль Quadvelo предлагает мотор мощностью 0,34 л.с. и батарейный блок с запасом хода на 75 км. В качестве опции можно установить на кузов солнечные панели.

Максимальная скорость – 25 км/ч. Новый Quadvelo, который находился в разработке с 2017 года, весит всего 87 кг и рассчитан на нагрузку в 200 кг – транспорт для одного человека с багажом.

Компактный электромобиль в длину вытянулся всего на 2,5 м. Ширина равна 0,84 м, а высота составляет 1,33 м. В продажу новинка поступит по цене от 9900 евро.

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