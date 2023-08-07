Land Rover готовит доступный внедорожник: первые детали

Внедорожник Land Rover Defender получит новую модификацию. Производитель раскрыл первые детали об автомобиле, который окажется компактнее и дешевле известного полноразмерного внедорожника.

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По информации Autocar, для новинки, которая может получить имя Land Rover Defender Sport, подготовят новую платформу EMA. Выход запланирован к 2027 году.

На новой платформе также построят следующие поколения Range Rover Evoque, Velar и Land Rover Discovery Sport. Это самые компактные кроссоверы в линейке британского производителя.

Архитектуру EMA в первую очередь сориентируют для электромобилей. По этой причине новый Defender Sport 2027 года оснастят одним или двумя электромоторами с отдачей до 400 л.с. Ожидается, что запас хода превысит 500 км. Появление бензиновых или дизельных вариантов пока не определено.

Длина такой модели составит 4,6 м, ширина 2 м, высота 1,8 м. Для сравнения, полноразмерный Defender с пятидверным кузовом длиннее – 5358 мм. Электрических модификаций у модели на данный момент нет.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об автомобилях, которые покупают украинцы. Из-за экономии на дорожающем бензине выросли продажи гибридов и электромобилей.