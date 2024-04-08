Правильно ли выполнен разворот? Быстрый тест на знание ПДД

Уметь правильно развернуться посреди дороги – навык, от которого сильно зависит безопасность движения. И действующие ПДД достаточно детально регулируют все нюансы этого процесса. Но можете ли вы припомнить все соответствующие правила?

В TikTok-блоге "ПДД Украины" появилась задача на выполнение полного разворота через перекресток. Проверьте себя с его помощью.

Следовательно, по условиям задачи, водитель перед перекрестком подает световой сигнал о повороте налево. Затем выезжает на середину перекрестка, разворачивается на 180 градусов и начинает двигаться в обратную сторону. Проанализируйте дорожную ситуацию на указанной задаче и скажите, нарушил ли он при этом правила или нет.

Итак, перед разворотом действия водителя регулируют два знака – "Дать дорогу" и "Выезд на дорогу с односторонним движением". Второй из них также напрямую указывает направление этого движения. При этом водитель разворачивается в направлении, противоположном указанному, но сразу покидает полосу одностороннего движения.

Знак 5.7.1 сам по себе не запрещает выполнить разворот. Потому что разворот – это не движение, а маневр. К тому же, выполняется он не на дороге с односторонним движением, а на перекрестке. Так что правильный ответ здесь "нет" – водитель авто в задаче правил не нарушил.

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