Как правильно объехать препятствие на дороге: хитрое задание по ПДД

На дорогах каждый день возникают разные неожиданности, которые могут заставить водителя объезжать препятствия. Это могут быть ямы, аварии, ремонтные работы или просто другие машины, которые припаркованы неправильно.

В таких ситуациях незнание ПДД может повлечь за собой опасные ситуации. Поэтому test_pdr.ua подготовили интересную задачу, которая поможет вам вспомнить и разобраться в правилах поведения в нетипичных ситуациях.

С какой стороны водителю разрешено совершить объезд препятствия в данном случае?

А . С любой стороны;

. С любой стороны; Б. Только налево;

Только налево; В. Только направо.

Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо обратить внимание на все детали.

Справа мы видим знак 5.42.1 стояночного места.

Он применяется для обозначения мест и стояночных площадок транспортных средств и сопровождается дорожной разметкой 1.34.

Поскольку на парковке почти нет транспортных средств, водитель синего авто может объехать препятствие справа, не создавая опасности для других участников дорожного движения.

Теперь стоит посмотреть налево. Там мы видим разметку 1.1, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений.

Согласно правилам дорожного движения, узкую сплошную линию пересекать запрещено, но есть исключение.

При обеспечении безопасности дорожного движения можно пересечь разметку 1.1 для объезда неподвижного препятствия, размеры которого не позволяют осуществить его безопасный объезд, не пересекая эту линию. Кроме того, можно ее пересекать для обгона единичных транспортных средств, двигающихся со скоростью менее 30 км/ч.

Поэтому правильный ответ А.

При объезде препятствия главное убедитесь, что:

Вы включили поворотники и предупредили других участников движения о своих намерениях;

На встречной полосе нет транспортных средств;

У вас достаточно места для объезда препятствия;

Вы не создадите опасных ситуаций.

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