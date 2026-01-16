Практичный недорогой кроссовер Subaru для семьи показали в новом виде

Новый кроссовер Subaru Outback 2026 года опять оказался практичным и недорогим автомобилем для семьи. Модель следующего поколения уже рассекретили официально, а теперь в сети показали в другом виде.

Автомобиль изменился так сильно, что всех удивил. Тем временем на канале TALKWHEELS предложили альтернативный дизайн для модели Subaru Outback 7 поколения. Кроссовер показали в привычном виде стилизованного универсала. Что-то в этом роде все как раз и ожидали увидеть.

Однако новый Subaru Outback 2026 превратился в довольно крупный и высокий SUV с простой геометричной формой и брутальным дизайном. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback с кузовом универсал получил самостоятельность формата и потерял привязку к откровенно легковой машине.

SUV предлагается с привычной полноприводной трансмиссией и бензиновыми двигателями. На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети. Базовая цена Subaru Outback 2026 – от 35 000 долларов.

