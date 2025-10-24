Покупатели в восторге: самая необычная Toyota RAV4 вышла на рынок

Кроссовер Mitsuoka Buddy вновь вышел на рынок. Покупатели в восторге от этого автомобиля, который впервые показали несколько лет назад. Это самый необычный вариант недорогой модели Toyota RAV4.

Подробности стали известны Carscoops. Новая Mitsuoka Buddy 2026 модельного года – это фактически возвращение автомобиля 2020 года. Тогда японская компания отправила в продажу ограниченную партию 1200 экземпляров.

Для 2026 года тираж ограничили 150 машинами, но традиционно спрос на модели Mitsuoka выше предложения. В основе использован кроссовер Toyota RAV4 5 поколения, который готовится уступить место на рынке своему преемнику.

Непосредственно Mitsuoka Buddy сохранила от своего донора шасси, гибридную силовую установку, двери и крышу. В остальном дизайн выполнен в стиле классических внедорожников Chevrolet, но без прямого копирования.

Цена Mitsuoka Buddy 2026 стартует с 47 000 долларов. Это примерно вдвое превышает японский прайс Toyota RAV4.

