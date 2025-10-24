Все варианты долгожданной Toyota RAV4 показали в деталях. Фото

Новый кроссовер Toyota RAV4 6 поколения – долгожданный автомобиль для самого популярного сегмента недорогих моделей. Машину готовят к выходу на рынок, а до тех пор кроссовер показали в деталях во всех модификациях.

OBOZ.UA рассказывает про все варианты модели Toyota RAV4 2026, которые подготовил производитель. В продаже новинка ожидается до конца 2025 года. Как всегда, эта машина наверняка заинтересует покупателей.

Кроме стандартного кроссовера, который станет самым популярным и доступным, в линейке появился внедорожник Toyota RAV4 Woodland 2026 с увеличенным клиренсом и измененным дизайном.

А также мощный кроссовер Toyota RAV4 GR Sport 2026, который смотрится довольно агрессивно со своими колесными дисками и крупными воздухозаборниками в переднем бампере. Мощность составляет 320 л.с.

Вспоминая фирменные гибриды Toyota, стоит отметить, что японская компания в очередной раз модернизировала свои технологии. В топовом исполнении кроссовер предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (включая 150 км на электротяге). Автомобиль способен буксировать до 1500 кг – примерно на треть больше в сравнении с предшественником.

