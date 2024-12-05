Почти RAV4: недорогой кроссовер Toyota показали с новым дизайном

Недорогой кроссовер Toyota Corolla Cross почти соответствует по размерам и позиционированию модели Toyota RAV4, но в линейке находится ниже и продается дешевле. В сети показали новый автомобиль с более современным дизайном.

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На канале Digimods DESIGN продемонстрировали стильный вариант дизайна Toyota Corolla Cross 2026 модельного года. Японский производитель как раз занят обновлением своей модельной линейки. Наверняка работы в отношении Corolla Cross тоже ведутся.

Тем временем мир замер в ожидании новой Toyota RAV4. Кроссовер готовят к мировой премьере, на дороги даже выехали ходовые прототипы с завершенным дизайном.

До сих пор не было точно известно, какую машину готовит производитель, – полностью новую Toyota RAV4 6 поколения или рестайлинг актуальной модели. Теперь очевидно, что кроссовер действительно совсем другой.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про следующую недорогую модель Chevrolet.