Каким будет новый Chevrolet Bolt: в сети показали вариант дизайна

Новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года станет недорогим электрокаром, чтобы привлечь потенциальных покупателей Nissan Leaf. Это долгожданная модель. В сети показали вариант дизайна автомобиля.

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Электрическая модель Chevrolet Bolt 3 поколения появится уже в 2025 году. Ожидалось, что производитель предложит кроссовер Chevrolet Bolt EUV. Но теперь сообщается, что имя Bolt будет представлено несколькими разными машинами. На канале TALK WHEELS показали возможный дизайн одной из них.

Доступный электромобиль Chevrolet следующего поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.

Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Chevrolet Bolt. Но цену этой машины пока не называли.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый электромобиль Ford.