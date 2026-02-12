Новый кроссовер Suzuki построили на базе Toyota: фото и подробности

Кроссовер Suzuki Across 2 поколения рассекретили официально. Модель 2026 года вновь построили на базе недорогой Toyota, но выбрали топовый вариант. Машину показали на новых фото в подробностях после дебюта.

Как напоминает OBOZ.UA, новый Suzuki Across отправится на рынок в 2026 году. Это копия Toyota RAV4 6 поколения. Производители сотрудничают ради создания этой модели уже во второй раз.

Японская компания сделала свой кроссовер современнее вслед за Toyota. Как и прежде, модель Suzuki Across основана на мощном гибридном исполнении RAV4.

Ожидалось, что кроме логотипов Suzuki, дизайн немного изменят (бамперы и светотехника). Однако автомобили выглядят идентично. Стилистически новый Across основан на базе внедорожной модификации Toyota RAV4 Woodland (на некоторых рынках такой автомобиль будет известен под именем Toyota RAV4 Adventure).

Плагин-гибрид Suzuki Across подготовили с топовой силовой установкой мощностью 300 л.с. Автомобиль способен преодолеть до 100 км исключительно на электротяге.

