Обещали сделать недорогим: долгожданный Cybertruck появился в Украине

Долгожданный электрический пикап Tesla Cybertruck в момент дебюта концепта несколько лет назад обещали сделать доступным. Несмотря на то, что серийный автомобиль оказался намного дороже, внимание машина все равно привлекла. Даже в Украине появился первый экземпляр.

Видео дня

Новый Tesla Cybertruck в Украине выглдит точно так же, как и в любой другой стране. Чтобы сэкономить (даже в случае довольно дорогой модели) Tesla почти не предлагает никакой кастомизации. Детали стали известны Autogeek.

Tesla Cybertruck Dual Motor AWD стоит около 80 000 долларов и позиционируется как наиболее дальнобойный вариант в линейке. Хотя ранее стартовую цену обещали до 40 000 долларов.

Еще есть топовый Tesla Cybertruck Cyberbeast за 100 000 долларов с тремя моторами мощностью 845 сил, запасом хода 515 км и разгоном до 100 км/ч за 2,6 с. Для модели доступна дополнительная батарея в багажнике (стоимостью $16 000), которая увеличит пробег на 200 км.

Но кроме проблемы с новой ценой ранее появилась еще одна – разочаровывающий запас хода. Полноприводный электрокар Tesla Cybertruck Dual Motor AWD с двухмоторной 600-сильной установкой проверили в испытаниях. Оказалось, что запас хода электропикапа в реальных условиях сильно уступает заявленному.

Официальный показатель такой модификации составляет 550 км. В ходе испытаний на общественных дорогах машина преодолела 409 км, а батарея в итоге разрядилась полностью.

OBOZ.UA уже показывал самый дешевый Гелендваген, который сможет купить кто угодно.