Это самый дешевый Гелендваген: он стоит всего 250 долларов. Фото

Mercedes G-Class известен как довольно дорогой автомобиль. Но самый дешевый Гелендваген поступил в продажу по цене лишь 250 долларов. Он отлично выглядит и приурочен к памятному событию.

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Детали сообщает Carscoops. Компания Lego включила набор Mercedes G-Class в свою знаменитую линейку Technic. Модель немецкого внедорожника состоит из 2891 детали.

С помощью этого набора Lego отмечает 45-летие модели Mercedes G-Class. Детали конструктора хорошо сочетаются со строгим дизайном автомобиля. Машина получилась очень узнаваемая.

Двери, капот и дверца багажника выполнили функциональными. Но здесь есть кое-что более интересное. В конструкции проработаны два блокируемых дифференциала и функциональная система рулевого управления.

Размеры Mercedes G-Class Lego Technic составляют 43 см в длину, 20 см в ширину и 22 см в высоту.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый внедорожник Honda готовят к премьере: модель следующего поколения показали на первых живых фото.