Доступные авто для молодежи: в сети составили список лучших машин от 1500 долларов

В сети составили список лучших б/у автомобилей по цене от 1500 долларов для молодежи. Такие модели отлично подойдут студентам или начинающим водителям.

Доступные авто показали на сайте Shropshire Star. В рейтинге учитывали не только низкую стоимость на вторичном рынке, но также надежность и небольшие расходы на обслуживание. Это очень важно в условиях ограниченного бюджета.

Самые дешевые б/у автомобили для молодежи:

Volkswagen Up!;

Dacia Sandero;

Mazda 2;

Toyota Aygo;

Fiat 500;

Smart ForFour;

Seat Ibiza.

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Авторы отмечают, что цены на б/у Volkswagen Up! стартуют с отметки 4200 долларов. Машина довольно практичная. А Dacia Sandero еще дешевле – от 3000 долларов.

Надежная Mazda 2 предлагается на вторичке с ценами от 6000 долларов. Это самый дорогой автомобиль в списке. А самый дешевый – Toyota Aygo за 1500 долларов.

Подержанный Fiat 500 можно найти за 2500 долларов, Smart ForFour – за 4900 долларов, а Seat Ibiza предлагают от 2500 долларов.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал об интересных б/у автомобилях, которые привлекают покупателей.