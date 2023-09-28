Доступные авто для молодежи: в сети составили список лучших машин от 1500 долларов
В сети составили список лучших б/у автомобилей по цене от 1500 долларов для молодежи. Такие модели отлично подойдут студентам или начинающим водителям.
Доступные авто показали на сайте Shropshire Star. В рейтинге учитывали не только низкую стоимость на вторичном рынке, но также надежность и небольшие расходы на обслуживание. Это очень важно в условиях ограниченного бюджета.
Самые дешевые б/у автомобили для молодежи:
- Volkswagen Up!;
- Dacia Sandero;
- Mazda 2;
- Toyota Aygo;
- Fiat 500;
- Smart ForFour;
- Seat Ibiza.
Авторы отмечают, что цены на б/у Volkswagen Up! стартуют с отметки 4200 долларов. Машина довольно практичная. А Dacia Sandero еще дешевле – от 3000 долларов.
Надежная Mazda 2 предлагается на вторичке с ценами от 6000 долларов. Это самый дорогой автомобиль в списке. А самый дешевый – Toyota Aygo за 1500 долларов.
Подержанный Fiat 500 можно найти за 2500 долларов, Smart ForFour – за 4900 долларов, а Seat Ibiza предлагают от 2500 долларов.
Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал об интересных б/у автомобилях, которые привлекают покупателей.